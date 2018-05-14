Avrupa liglerinde seyirci ortalamaları belli oldu: İlk 30’da hiçbir Türk kulübü yer almadı

Avrupa liglerinde seyirci ortalaması lideri Almanya’nın Borussia Dortmund takımı oldu. İlk 30 takım arasında hiçbir Türk kulübü yer almazken, Türkiye’deki sıralamada Galatasaray ilk sırada yer aldı.

ilk 10’da üçer Alman, İspanyol ve İngiliz kulübü yer aldı. İtalya’dan sadece Inter Milan ilk 10’da kendisine yer buldu.

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80 bin 830 taraftar ortalamasıyla Alman ekibi Borussia Dortmund taraftar desteğini yanında hisseden takım olurken, İngiltereden Manchester United 75 bin 27 kişiyle ikinci sırada yer aldı. 75 bin taraftar ortalamasıyla bu sezon da Alman ligi Bundesliga’da şampiyonluk yaşayan Bayern Münih, üçüncü sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ın 72 bin 221 kişiyle dördüncü oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile mücadele edecek olan Real Madrid 65 bin 239 taraftarla listede beşinci sırada yer alırken, İspanya’nın en çok taraftar desteğini alan takımı oldu. Bir diğer La Liga takımı Atletico Madrid 62 bin 707 taraftar ortalaması ile altıncı, La Liga şampiyonu Barcelona ise 61 bin 745 seyirci ortalaması ile yedinci oldu. Alman takımı Schalke 04, 61 bin 159 seyirci ile sekizinci sırada yer alırken, listenin ilk 10 sırasında yer alan tek İtalyan ekibi olan Inter’in seyirci ortalaması ise 59 bin 338. Arsene Wenger’in 22 yıl çalıştırdığı ve birçok kupa kazandırdığı Arsenal, kötü bir sezon geçirip Şampiyonlar Ligi bileti alamamasına rağmen 59 bin 302 taraftar ortalaması ile maçlarını oynadı.

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Türkiye ortalamaları

Avrupa’nın en çok taraftar ortalamasıyla oynayan kulüpleri sıralamasında ilk 30 ‘da kendisine yer bulamayan Türk kulüplerine bakıldığında, Süper Lig’in lideri Galatasaray 41 bin 50 taraftarla en yüksek taraftar ortalamasına sahip kulüp olurken ikinci Fenerbahçe 33 bin 773, üçüncü sıradaki son şampiyon Beşiktaş 26 bin 983, dördüncü Trabzonspor 25 bin 576 seyirci ortalaması tutturdu. Ligde şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir beş bin 472 taraftar ortalaması ile 14’üncü sırada kendisine yer buldu.