Avrupa Gıda Güvenliği onayladı: Un kurdu sofralarda yerini almaya hazırlanıyor

Un kurdu (tenebrio molitor) Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) insan gıdası olarak onayladığı ilk böcek oldu.

Fotoğraf: Reuters

Kararla bir tür böcek larvası olan un kurdu makarnadan ekmeğe sostan biskivüye birçok gıdanın içinde sofralarda yerini alabilecek.

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Un kurdu hali hazırda hayvan yemi olarak kullanılıyor.

Protein, yağ ve lif bakımından zengin un kurdu, EFSA’nın gıda bilimcilerinden Ermolaos Ververis’e göre Avrupa’da önümüzdeki yıllarda sofralarda yerini alması muhtemel birçok böcekten ilki.

Avrupa Birliği’nde 2018’de yapılan ‘yeni yemek‘ düzenlemesiyle su yosunlarından böceklere buna benzer 218 gıda onay başvurusu yapıldı.

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Ancak sosyoglar psikolojik bariyerler nedeniyle un kurdunun market raflarında yerini almasının zaman alabileceğini belirtiyor.

‘İğrenme faktörü’ adı verilen, sosyal ve kültürel deneyimlerden gelen kognitif sebepler nedeniyle böcek yeme fikrinin birçok Avrupalıya itici geleceği görüşü hakim.