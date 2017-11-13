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Altanlar ve Ilıcak’ın tutukluk halinin devamına karar verildi

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‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasının bugün görülen üçüncü duruşmasında yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

10’u firarî 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Reddi hakim taleplerinin duruşmayı uzatma amacı taşıdığını savunan heyet bu istemi geri çevirdi.

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TBMM’nin müdahillik talebini kabul eden mahkeme heyeti, Serdar Öztürk, Dursun Çiçek ve Hasan Ataman Yıldırım’ın müdahillik talebini ise reddetti. Bir sonraki duruşma 11 Aralık 2017’de görülecek.

Avukatlar duruşmadan çıkarıldı

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Çağlayan Adliyesi’nde 45 dakika gecikmeli olarak 10.45’te başlayan duruşmada mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın, esas hakkındaki mütalaadan önce söz almak isteyen avukatlar Ergin Cinmen, Figen Çalıkuşu, Ferat Çağıl ve Melike Polat’ı duruşmadan çıkarmıştı.

Duruşma sırasında söz alan Nazlı Ilıcak, kendisine yöneltilen suçlamalara şöyle yanıt verdi: “FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî Cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim böyle bir amaca hizmet etmem imkânsız. PKK gibi, DHKP-C gibi FETÖ’yü hemen teşhis etmek mümkün değildi.”

Duruşma savcısının değiştiğini hatırlatan Mehmet Altan, “İddianame savcısı olağanüstü bir hukuksuzlukla algı operasyonuna devam ediyor, nedir bu husumet anlayamadım. Yeni savcı iddianameyi okudu mu? Okumadıysa tutukluluğun devamını nasıl istiyor” diye sordu.

Ahmet Altan ise “Biraz evvel savcının repliklerini dinlerken bu tiyatroda bir aktör olduğunu anladım. Dosyaya hâkim olmayan bir savcı nasıl böyle ezberden konuşabiliyor? Böyle hukuk olmaz, böyle mahkeme olmaz” dedi.

Dosyalar ayrışmıştı

Duruşmada tutuklu sanık Yakup Şimşek, tutuklu sanık eski Polis Akademisi öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül, tutuklu sanık Fevzi Yazıcı da söz aldı.

Mahkeme, bir önceki ara kararında Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Bülent Keneş ve Emre Uslu’nun da aralarında bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

Dava kapsamında Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül  ve Fevzi Yazıcı tutuklu yargılanıyor.

Abdulkerim Balcı, Ali Çolak, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin hakkında yakalama kararı bulunuyor.

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