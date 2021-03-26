Alman ve Norveçli milliler ‘insan hakları’na selam durdu; FIFA ‘boyun eğdi’

Norveç ve Alman milli takım oyuncularının ‘insan hakları’na selam göndermesi, genelde ‘siyasi mesaj’ları cezalandıran FIFA tarafından ‘ifade özgürlüğü’ olarak değerlendirilip desteklendi.
İlk olarak çarşamba günü Norveçli milliler Cebelitarık maçına ‘İnsan hakları – sahada da da saha dışında da’ yazılı tişörtleriye çıktı.
Perşembe günü bu kez Alman milliler İzlanda maçı öncesi ‘insan hakları dizilişi’yle poz verdi.
İki protestoda da hedef Katar’dı. Katar 2022 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak. Ancak göçmen işçilere karşı kötü muamele ve hak ihlalleri suçlamarıyla karşı karşıya.
FIFA öteden beri futbola siyaset karıştırılmasına karşı tutumuyla bilinir. Örneğin, 2014’te, sahaya ‘Falkland Adaları Arjantin’indir’ yazılı afişle çıkan Arjantin milli takımı para cazasına çarptırılmıştı.
Ancak mesele insan hakları olunca FIFA ceza vermeyi düşünmedi. Tam tersine, “FIFA ifade özgürlüğüne ve futbolun iyilikten yana gücünü inanmaktadır” diyerek eyleme destek çıktı.
Norveç ve Alman millileri Hollandalıların izlemesi ve yarınki Letonya maçında aynı mesajı vermesi bekleniyor.