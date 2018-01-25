‘Aliyev çifti’nin gazabı: Show Radyo’ya en üst seviyeden para cezası

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva’ya yönelik ‘hakaret içeren yayından’ dolayı Show Radyo’ya beş kez program durdurmayla, en üst seviyeden idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AA’nın haberine göre, RTÜK’ün bugün yapılan toplantısında Show Radyo’nun ‘Matrax’ isimli programındaki yayın ele alındı.

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Sunuculuğunu Zeki Kayahan Coşkun’un yaptığı ‘Matrax’ isimli programın 16 Ocak 2018 tarihinde, 22.00-01.00 saatleri arasındaki yayınında Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva’ya yönelik ‘hakaret içeren’ ifadelerin kullanıldığı iddia edildi.

RTÜK, bu yayın nedeniyle radyo kanalına para cezaları içerisinde en üst seviye olan ‘ticari iletişim gelirinin yüzde beşi’ oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca radyoya, program yayınının beş kez durdurulması müeyyidesi uygulanması da kararlaştırıldı.

Bu cezanın ardından aynı radyo tarafından bir yıl içinde benzer bir yayın yapılması halinde, on güne kadar yayın durdurma cezası uygulanacak. Tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.

Söz konusu ceza, RTÜK tarafından radyolara uygulanan en ağır cezalardan olma özelliğini taşıyor.

FOX Tv Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın Aliyev’in eşi Aliyev’i, birinci yardımcısı olarak atamasını mizahi dille ele alması üzerine kanalın Azerbaycan’daki yayını durdurulmuştu.

Referandumun ardından

Azerbaycan’da 26 Eylül 2016’da yapılan anayasa değişikliği referandumunda seçmenlerin yüzde 86,6’sı ‘Evet’ oyu kullamıştı. Kabul edilen değişikliklerden biri de ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ makamının oluşturulmasıydı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘anayasal yetki’ye dayanarak yardımcılığına eşi Mihriban Aliyeva’yı atamıştı.