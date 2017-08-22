‘Akıncı davası’nda savunma yapan Hakan Evrim: Ortada darbe planı yok

Darbe girişimi davasında savunma yapan Akıncı Üssü’nün eski komutanı tuğgeneral Hakan Evrim, darbe girişimini Fethullah Gülen gibi ‘Hollywood filmi’ne benzeterek, Kemal Batmaz’ı tanımadığını, genelkurmay başkanına da ‘Gülen’le görüştürme teklifi’ yapmadığını savundu.

Girişimin ‘komuta merkezi’ olarak kabul edilen Akıncı Üssü’ne dair Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 486 sanıklı dava devam ediyor.

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Savunma yapan tuğgeneral Hakan Evrim, ‘darbe girişimine dair hatalar’ı anlatarak, bunların TSK’nın teammüleriyle çatıştığını söyledi.

Türk subaylarıyla çalışan hiç kimsenin, harekat planlarının Türk subayları tarafından hazırladığına inanmayacağını belirten Evrim, “Bu kadar general, amiral ve kurmay subayın yapacağı bir darbe planının böylesine dramatik hatalarla dolu olması mümkün değildir. TSK’nın subaylarına verdiği eğitim, özellikle NATO ülkelerinde parmakla gösterilmektedir. Dünyadaki orduları eğiten TSK’da bu tür hatalar yapan general, amiral, subay olduğunu iddia etmek saçmadır. Dolayısıyla bu kadar ehil askerlerin böyle acemice planlama yaptığını iddia etmek TSK’ya hakarettir. Ayrıca ortada bir darbe planı da yoktur, bulunamamıştır. Eğer TSK personeli bu darbeyi planlasaydı, mutlaka dökümante ederdi. Böylesine saçma bir planlama ve sevk yapılmazdı” diye konuştu.

‘İrdelenmeli’

Televizyonlardan sokağa çıkma çağrıları yapıldıktan sonra darbe girişiminin başarısız olacağının belli olduğunu ileri süren Evrim, “Çağrıların ardından halkımız sokağa döküldükten sonra TÜRKSAT’ı vurmak ve televizyon yayınlarını iptal etmek nasıl bir mantıkla açıklanabilir? Öte yandan bombalanan Meclis binasının yıkılması için 35-40 F-16’nın kullanılması gerekmektedir. Darbenin başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra Meclis’e atılan o bombaların ortadan kaldırılmak için atılmadığı ortadadır. Meclis’e çok yakın olan Genelkurmay’daki yüzlerce askerle Meclis işgal edilebilecekken, niçin bombalandığı da ayrıca irdelenmelidir” dedi.

Gülen gibi Hollywood benzetmesi

Uçakların darbeden ziyade infial yaratarak, başarısızlığı garantileyecek şekilde, darbenin bastırılması sonrası başlatılacak tasfiyeye yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanıldığını iddia eden Evrim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağının İstanbul’a gitmek için Dalaman’dan havalandığını söyledi.

Evrim, şöyle devam etti: “Dalaman meydanı emir komutada, Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü komutanlığına bağlıdır. Balıkesir üst komutanı hali hazırda tutukludur. Eğer bu general darbenin bir parçası olsaydı, ne sayın cumhurbaşkanı o uçağa binebilirdi, ne de o uçak o meydandan kalkabilirdi. Ayrıca sayın cumhurbaşkanı, saat 00.24’de konuşma yaptıktan sonra uçağın bulunduğu meydanda cumhurbaşkanını almak için bir tertibat alınması beklenmez miydi? Görüldüğü gibi darbenin en kritik hamlesi, Hollywood yapımı muhteşem bir komedi film senaryosunu andıran acemi bir planlama ve uygulamaya sahne olmuştur.”

Gülen Cemaati elebaşı Fethullah Gülen de 31 Temmuz 2016’da yaptığı açıklamada “Darbeden çok Hollywood filmine benziyor. Sahnelenen bir senaryoya benziyor” demişti

‘İsteklerini yerine getirmedim’

Evrim, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde 141’inci Filo önünde akşam saatlerinde teçhizatlı sivil ve asker kişiler gördüğünü, bu kişilere “Siz kimsiniz, burada ne yapıyorsunuz” diye sorduğunu, bu kişilerin de aniden etrafını sarıp silah doğrultarak, “Sizlik bir şey yok, size, ailenize ve personelinize zarar vermek istemiyoruz. Kendinizi ve bunların selametini düşünüyorsanız sadece sizden istediklerimizi yapın, yoksa siz ve personeliniz için kötü olur” dediklerini iddia etti.

Zorla 143’üncü filoya götürüldüğünü söyleyen Evrim, şunları kaydetti: “Çardakta beklerken yüzü maskeli iki komando yanıma gelip, ‘Size ve personelinize bir şey olmayacak. Sadece lojistik anlamda istediklerimizi yerine getirin’ dediler. ‘Ne oluyor, ne yapmaya çalışıyorsunuz’ dediğimde, ‘Sen karışma yoksa senin ve personelin için iyi olmaz’ diyerek telefonuma el koydular.”

Başlarda ne olduğunu anlayamadığını, sonradan darbenin buradan yönetildiğini anladığını söyleyen Evrim, zaman zaman kendisini çağırıp lojistik destek istediklerini ileri sürdü.

Uçaklara bomba yüklenmesi, yakıt alınması gibi konularda isteklerini teknik olarak mümkün olmadığını söyleyerek yerine getirmediğini anlatan sanık Evrim, “İçeride tanımadığım 30 kişi vardı. Ve yoğun bir faaliyet içindeydiler” dedi.

‘Sizi görüştürebilirler’

Evrim, şöyle devam etti: “Genelkurmay başkanı üsse geldiğinde üst komutanı olmam nedeniyle yanına gitmem gerektiğini söylediler. Yanına gidene kadar Genelkurmay başkanının darbedeki pozisyonuna veya öncesinde yaşananlara ait en küçük bir bilgim yoktu. Karargahın girişinde sivil asker silahlı pek çok kişi vardı. Hemen içeri girerek genelkurmay başkanına ‘Hoşgeldiniz’ dedim. İçeride Akın Öztürk paşayla beş-altı kişi daha vardı. Boş olan tek sandalye olan makam koltuğumu alarak komutanı görecek bir şekilde oturdum. O geceki olaylara ilişkin konuşuyorlardı. Ben hiç konuşmadan olanı biteni dinledim. Konuya uzak oluşum, olayların içinde olmayışım nedenleriyle ve açıkçası orada bulunmamın gereksiz olduğuna kanaat getirerek, konuşmalar sırasında bir ara telefonla arama, görüştürme lafları geçmesini fırsat bilerek ayağa kalktım. Genelkurmay başkanımıza hitaben, ‘Eğer aramak istediğiniz biri olursa, (ön tarafta bizim emir astsubaylarımızın olduğu yeri göstererek) sizi görüştürebilirler’ diyerek odadan ayrıldım. Yaklaşık bir iki dakika sonrada içerdeki grup çıktı. Gece boyunca genelkurmay başkanı ve Akın Öztürk paşanın makam odamda kaldıklarını düşünüyorum. Ben bir daha oraya gitmedim.”

Akar, daha önce Hakan Evrim’in kendisine “Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz” gibi bir şey söylediğini bu sözlere “Ben kimseyle görüşmem” diyerek yanıt verdiğini anlatmıştı.

‘300’e yakın silah vardı’

Evrim, saat 08.00 sıralarında Akar’ın helikopterle ayrıldığını ve ekibin teslim olma kararı aldığını öğrendiğini belirterek, karargah bölgesine gittiğini ve burada beklerken uçakların üssü bombaladığını söyledi.

Öğleden sonra üsse gelen askeri savcılar tarafından gözaltına alındıklarını anlatan sanık Evrim, şöyle devam etti: “70-75 kişi jandarma tarafından gözaltına alınmamıza rağmen sivil ve komando kıyafetli silahlarını teslim ettiklerinde, tam sayısını bilmiyorum ama 250-300 adet uzun namlulu modern silahın olduğuna şahit oldum. Burası benim açımdan çok önemli; O gece teslim olan kişi sayısı 70-75 kişiydi. Orada alınan 300’e yakın silah vardı.”

‘Toplantılara katılmadım’

Evrim, darbe girişiminin firasi ismi Adil Öksüz’ün 15 Temmuz öncesi yaptığı ifade edilen toplantılara katılmadığını ileri sürerek şunları kaydetti: “Darbeye ev sahipliği yapan üssün komutanı olarak bu toplantılara katılmam gerekmez mi? Bu toplantıların yapıldığı tarih bayram tatiline denk geliyor. Bayramda personelle bayramlaştıktan sonra memleketim olan Ödemiş’e gittim. Bu kamera kayıtlarıyla tespit edilebilir.”

Kuleden uçaklara talimat verdiği iddialarını kabul etmeyen Evrim, ‘FETÖ’nün sivil imamı’ denen Kemal Batmaz’a asker selamı verdiği görülen görüntülerle ilgili de “Bu kişiyle ne telefon görüşmem oldu ne de bu kişiye selam verdim. Kendisini tanımıyorum. Üste yakalandıkları söylenen diğer sivilleri de tanımıyorum” dedi.

Evrim’in bugün 4,5 saat süren savunmasına yarın devam edilecek.