Ahmet Takan: Papa’dan randevu koparmak için Barzani’nin lobi şirketine para verildi

Erdoğan’ın, Papa Françesko ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında pek çok soruyu dünkü yazımızda gündeme taşımıştık. Cevapları gelmedi. Zaten beklemiyorduk!.. Sükut ikrardan gelir… Sorulara, ilginç bir ayrıntının da altını çizerek devam edelim;

R. Erdoğan, çapulcu başı Mesud Barzani’nin yeğeni IKYB Başbakanı Neçirvan Barzani’nin Papa ziyaretinin üstünden 1 ay geçmeden Vatikan’a gitti. Neçirvan Barzani, Papa ziyaretini, “Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için yardım istedim” diye ifade etmişti. Barzani, Papa’dan arabuluculuk istediğini açık açık ilan etmişti. Kâhine sordum (!), “Neçirvan Barzani Papa’dan arabulucu olmasını isterken, sorunların çözümü için nereyi adres göstermiştir” diye, biraz göbeği çatladı ama “Amerika” dedi!..

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Sağlam kaynaklardan kulağıma gelen yeni ilginç bilgi ise, sarayın Papa’dan randevu koparma sürecinde araya sokulan bir lobi şirketi ile ilgili. ABD’de faaliyet gösteren bir şirket devreye sokulmuş. Meğerse, bu şirket Neçirvan Barzani’ye Papa Françesko ile randevu alıp ziyareti organize eden aynı şirketmiş!.. Gel de şimdi şu soruları sorma; “Peki, bu şirkete ne kadar para ödediniz?”… “Toplamda 1 saatlik Papa görüşmesi Türkiye Cumhuriyeti Devletine kaça mal oldu?”

Ahmet Takan’ın yazısı