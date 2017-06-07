ABD, ‘koruma saldırısı’ nedeniyle Türkiye’yi kınadı: Dokunulmazlıklarını da kaldırın

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında korumalarının protestoculara saldırması nedeniyle Türkiye’yi kınadı.

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Erdoğan’ın korumalarının davranışlarının ardından ABD’den tepkiler yükselmişti. Türkiye ise ABD’ye protesto notası vermişti.

‘Dokunulmazlıklarını da kaldırın’

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nda Cumhuriyetçi ve Demokrat partili temsilcilerin hazırladığı Türkiye’nin kınanmasını öngören karar tasarısı, 397 oyla fire vermeden kabul edildi.

Böylece resmi vizeyle ABD’ye giriş yapan ve diplomatik dokunulmazlık hakkından yararlanabilen cumhurbaşkanlığı koruma görevlileri, ‘Erdoğan’ı protesto eden kişilere karşı şiddet uyguladıkları gerekçesi’yle kınanmış oldu.

‘Net bir mesaj’

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan oylamanını ardından, “Bugün, Temsilciler Meclisi barışçıl göstericilere yönelik şiddetin hoş görülemeyeceğine dair net bir mesaj vermiştir” dedi.

Kararda ‘kavgaya karışan’ koruma görevlilerinin diplomatik dokunulmazlığının kaldırılması için dışişleri bakanlığından ‘gerekli girişimlerde bulunması’ da istendi.