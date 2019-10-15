Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Yeni sistemde koltuk sayısı 550’den 600’e çıkan TBMM’de 171 milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Anayasa Karma Komisyonu’na sevk edilen dosya sayısı 758’e ulaştı.

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Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…

Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

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