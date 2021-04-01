40. İstanbul Film Festivali başladı

40’ıncı İstanbul Film Festivali, 20 filmin çevrimiçi gösterimiyle 1 Nisan’da filmonline.iksv.org‘da başladı. Festival, bu yıl yeni gösterim programıyla nisan, mayıs ve haziran aylarına yayılıyor.

Fotoğraf: İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 40 yıldır düzenlenen ve 1984 yılından bu yana nisan ayında yapılan İstanbul Film Festivali geleneğini bozmayarak bu yıl da 1 Nisan’da, festivalin çevrimiçi gösterim platformunda başladı.

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Nisan ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs’ta çevrimiçinde ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, Haziran ayında açık hava mekanlarda, sinema salonlarında ve çevrimiçi olarak festival takipçileri ile buluşacak. Uluslararası Yarışma gösterimleri 18-29 Haziran’da yapılacak.