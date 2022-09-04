Zülal Kalkandelen: Suskunlukları siyasal İslamcı AKP’nin önünü açıyor

Muhalafetin gereken tepkiyi vermediği her yobaz saldırıdan sonra daha ağırı geliyor, suskunlukları siyasal İslamcı AKP’nin önünü açıyor. Laikliği birlikte gömüyorlar!

Şahlanan dinci gericilik, Türkiye’nin üzerine bir karabasan gibi çökerken gençlerin hafta sonunu müzik dinleyip çocuklar gibi koşup oynayarak, dans ederek geçirmeleri ve en önemlisi de bunu kendi ülkelerinde yapmaları engelleniyor.

İyi eğitim alanlar, olanağı olanlar ülkeden ayrılırken Türkiye, çok ağır bir beyin göçü dalgasını yaşıyor; laiklik gömülürken ülke de dibe çöküyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı