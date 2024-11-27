Zülal Kalkandelen: Halkın madenlerine sahip çıkanlara selam olsun!

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Halkın madenlerine sahip çıkanlara selam olsun!

Geçen ay yalınayak Ankara’ya yürüyen Fernas maden işçileri gibi Çayırhan maden işçileri de haklarını korumak için ölümü göze alarak mücadele ediyor. Soma’dakine benzer toplu ölüm olmasın diye direnen Fernas işçileri gibi Çayırhan işçileri de özelleştirme kararı sonrasında yaşanabilecek ölümcül sorunları önlemek için seslerini duyurmaya çalışıyor. Üstelik bunu, 500 işçinin kendini kapattığı madende havalandırma sistemi 250 kişinin solunumuna olanak verdiği halde yapıyorlar.

İşçiler, haklarını canları pahasına korumak için yeraltında dondurucu soğukta eylemi sürdürürken yerüstünde doymak bilmeyenlerin keyif çattığı bu dünya, insanın insanı sömürme tarihinin utanç sayfalarına ekleniyor.

Gün, direnerek kazanan Fernas işçileri gibi Çayırhan işçilerinin de kazanması için onlara destek olma, seslerini duyurma günüdür! Gün, halkın madenlerini şirketlere teslim etmemek için yerin 300 metre altında direnen madencilerle dayanışma günüdür!

Zülal Kalkandelen’in yazısı