Zülal Kalkandelen: Erdoğan’ın elini sıkmayan siyasetçiler

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 11. Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde ödülleri verirken, kadın ödül sahiplerinin elini sıkmadı, aynı Colani’nin Alman bakana yaptığı gibi elini göğsüne götürerek karşılık verdi. Necip Fazıl Ödülleri’nin önceki yıllardaki törenlerine de baktım; Erdoğan onlarda da kadın ödül sahiplerinin elini sıkmamış.

Ama ilginç olan, Erdoğan’ın farklı zamanlarda farklı davranması. Örneğin yerel seçim öncesinde AKP’li adayların tanıtıldığı toplantıda Adıyaman il kadın kolları başkanı, sahnede adayları karşılayan Erdoğan’ın karşısına geldiğinde kendisi Erdoğan’la tokalaşmamış, Erdoğan da kenara çekil anlamında eliyle işaret yapmıştı.

Erdoğan, Colani’nin tersine yabancı bir devlet konuğunu ağırlıyorsa tokalaşıyor ya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sırayla konukları karşıladığında kadın ve erkek ayırmadan herkesin elini sıkıyor. Yalnız bir istisna var; 29 Ekim kutlamalarında bir kişi Erdoğan’ın elini sıkmadan başıyla selamlayıp geçiyor; o da Özlem Zengin!

Demek ki Erdoğan bu konuda yere, zamana ve karşısındaki kişinin kimliğine göre hareket ediyor; Özlem Zengin ise bunları gözetmiyor, karşısındaki erkekse el sıkışmıyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı