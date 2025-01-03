Zülal Kalkandelen: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılbaşı kutlamalarının helal olmadığını duyuran fetvasından sonra yaşananlar

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) yılbaşı kutlamalarının helal olmadığını duyuran fetvasından sonra yaşanan olaylardan bazıları:

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl pazarı saldırıya uğradı. “Burası Müslüman ülkesi, burası şeriat ülkesi!” diye bağıran kişi, stantlara, ışıklara, çadırlara ve masalara zarar verdi; Atatürk ve İnönü heykelleri için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” derken gözaltı sırasında “Benim derdim, Allah’ın dininin hâkim olması” diye konuştu.

İstanbul Küçükçekmece’de belediyenin meydana yerleştirdiği ve ışıklandırılarak süslenen yılbaşı ağacı dört kişinin saldırısına uğradı. Grubun içinde bulunan bir kişi, elindeki baltayla ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı.

İstanbul Çekmeköy’de bir kiliseye ait derneğe yılbaşı gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırgan, “Ey kâfirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz!” diye bağırıp kurşun sıktı…

Zülal Kalkandelen’in yazısı