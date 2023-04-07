Zülal Kalkandelen: Cengiz Çandar ve Hasan Cemal en iyi kanıt oldu

AKP’yi yıllarca öven, FETÖ kumpaslarının medya aparatı Taraf laik Cumhuriyete darbe üstüne darbe vururken bu operasyonlara destek veren Cengiz Çandar ve Hasan Cemal gibi yetmez ama evetçi “sol liberaller” de yeniden piyasaya çıktı. İkisi de HDP’nin teklifini kabul edip bu partinin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adayı olmuşlar.

Felaket kapitalizminin kendisinin neden olduğu yıkımın üzerine ganimet toplamak için çökmesi geldi aklıma…

Açıkçası bu durum, Türkiye’de sosyalist solun neden HDP ile aynı çatı altında seçime girmemesi gerektiğinin de en iyi kanıtı oldu.

Zülal Kalkandelen’in yazısı