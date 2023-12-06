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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: Akşener ikinci kez intihar etti

Meral Akşener, altılı masadan kalktığında İYİ Parti’nin (İYİP) intihar girişiminde bulunup vefasızlığın ibretlik bir örneğini verdiğini yazmıştım. İki gün sonra masaya dönünce intihar girişimi yarım kalmıştı, onu şimdi tamamladı.

6’lı masayı dağıttığı 3 Mart’tan itibaren iktidara yarayacak şekilde davranan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun tersine, koltuğunu korumayı başarsa da, skandallarla iyice karışan İYİP’teki istifa silsilesini durduramadı.


Zehir zemberek sözlerle seçim yenilgisindeki sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışan Akşener, pazartesi günü İYİP Genel İdare Kurulu’nun CHP’nin işbirliği teklifini reddetmesiyle, ikinci kez intihar etti.

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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