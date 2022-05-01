Zülal Kalkandelen: AKP’nin neden olduğu devasa gelir dağılımı uçurumu isyan etmek için yeterli bir neden

AKP’nin neoliberal politikalarla servet aktarımı yaptığı zengin kesim ve sadece emeğinin karşılığında aldığı ücretle geçinmeye çalışanlar arasındaki devasa gelir dağılımı uçurumu, isyan etmek için yeterli bir nedendir.

İktidar ne derse desin, işsizler, yoksullar, emekçiler, alnının teri ile kazananlar sinmeyecek, sadakalara şükretmeyecek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi için birlik olup seslerini yükseltecek.

Emekçiler, kapitalist sömürüye, emperyalizme, yokluğa, sarı sendikacılığa, güvencesiz çalışmaya, sefalet ücretlerine, taşeron cehennemine karşı yine meydanlarda buluşacak.

Yalan, dolan, talan düzeni mutlaka çökecek.

1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramımız kutlu olsun!

Zülal Kalkandelen’in yazısı