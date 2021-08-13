Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zoom görüşmesi sırasında öldü: Üç yaşındaki çocuk evde bulduğu silahla oynarken annesini vurdu

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın, Zoom aracılığıyla yaptığı görüşme sırasında evdeki silahı bulan üç yaşındaki çocuğu tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: New York Post

Orlando kenti yakınlarındaki Altamonte Springs’te yaşayan Shamaya Lynn’in (21) Zoom’da görüştüğü kişi önce bir el silah sesi duydu sonra da genç kadının yere düştüğüne şahit oldu ve elinde tabancayla küçük çocuğu gördü. Hemen 911’i arayıp yardım istedi ancak sağlık ekibi eve gittiğinde Lynn hayatını kaybetmişti.


Polis, annesi görüşme yaparken bir yetişkinin evde ortalık yerde bıraktığı emniyeti kapalı tabancanın çocuğun eline geçtiğini, oynarken ateş aldığını açıkladı. Lynn’in başından vurulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel basın, tabancanın, Lynn’in iki küçük çocuğunun babasına ait olduğunu, çocukların yaralanmadığını, ikisini de akrabalarının teslim aldığını yazdı.

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