Zoom görüşmesi sırasında öldü: Üç yaşındaki çocuk evde bulduğu silahla oynarken annesini vurdu

İklim krizi Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kendini yangınlar olarak gösterirken Karadeniz’de sel olarak gösteriyor. Ancak yaşanan felaketlerin nedeni sadece iklim krizi değil. Dere yataklarına yapılan evler, plansız yapılaşma ve HES’ler! Bunun son örneği Batı Karadeniz’de yaşandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen şiddetli yağışlarla beraber sel felaketi yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son açıklamasına göre Kastamonu’da 9 kişi hayatını kaybetti. Ancak Diken’e konuşan yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olabileceğini belirtti. Çünkü bazı kayıplar resmi listelerde henüz yer almamış. Sinop’ta da yerel yetkililer tarafından kayıp denilen ama AFAD’ın listesinde yer almayan vatandaşlar var.