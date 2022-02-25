Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi sayısı ikiye yükseldi.
Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte kalan Kadir Ulma’nın cansız bedenine ekiplerin yaklaşık 6,5 saatlik çalışması sonucu ulaşıldı.
AA’nın aktardığına göre Ulma’nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan ekiplerce kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana gelmiş, bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.
Göçüğün altında iki kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlatmış, Ümit Kurt’un (41) cansız bedenine ulaşılmıştı.