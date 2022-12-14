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Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta öğrenci servisi devrildi: Bir ölü, 15 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde şarampole devrilen servis aracındaki bir öğrenci hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, bir öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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