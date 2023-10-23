Zonguldak’ta iki belde, yedi mahalle ve 46 köyde şap karantinası başlatıldı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle iki belde, yedi mahalle ve 46 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

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Süleymanbeyler köyünde şap hastalığına rastlanılması üzerine tarım ve orman ilçe müdürlüğünce 3 kilometre çapta koruma bölgesi oluşturularak, Süleymanbeyler, Dedeler, Aydınlar, Güzelyurt ve Pınarcık köylerine karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler, koruma bölgesinin dışındaki 7 kilometrelik alanda da gözetim bölgesi oluşturdu. Kandilli ve Ormanlı beldeleri ve Kepez, Belen, Belenyenimahalle, Kocaali, Ömerli, Ören ve Uzunçayır mahalleleri ile 46 köyde hayvan ve giriş çıkışları geçici süreyle kısıtlandı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ‘şap sönene kadar’ söz konusu bölgelere küçük ve büyükbaş hayvanlar ile hayvansal ürünlerin naklinin yasaklandığı belirtildi.

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonu. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında yüzde 100’e kadar ulaşabiliyor.