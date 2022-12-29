Zonguldak’ta bir öğrenciyi zorbalık yaparak döven dört öğrenci serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve dövülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen dört öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Görsel: Twitter

İlçedeki bir lisenin 11’inci sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, dövüldüğü ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

AA’nın haberine göre bunun üzerine ifadelerine başvurulan dört öğrenci Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. Öğrenciler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olaya karışan sekiz, videoyu çekip paylaşan iki öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.