Zizek’in Filistin konuşması protesto edildi: Almanya ‘analiz yasağı’ getirmiş

Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan ünlü Sloven düşünür Slavoj Zizek, konuklardan kimsenin Gazze’deki savaştan bahsetmediğine dikkat çekerek Filistinlilere anlayışla yaklaşılması çağrısında bulundu. Zizek’in sözü kesilirken çok sayıda konuk salonu terk etti.

Slavoj Zizek – DPA

Bugün başlayan ve 22 Ekim’e kadar sürecek 75’inci Frankfurt Kitap Fuarı’nda Filistinli bir kadının İsrail askerlerince cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesini anlatan ‘Küçük Bir Ayrıntı’ romanı nedeniyle Filistinli yazar Adania Şibli’ye ödül verilecekti. Ancak fuar yönetimi ödül törenini ‘İsrail’deki savaş’ gerekçesiyle iptal etmişti.

Karar üzerine bazı yayıncı kuruluşlar ve yazarlar ‘Gazze’deki trajedi karşısında taraf tutan ve Şibli’ye haksızlık yapan’ fuardan çekilmişti.

Zizek, fuarın açılışında konuşma yapmak için sahneye çıktığında Hamas’ın İsrail halkına yönelik saldırılarını kınadı; Filistinlileri de dinlemek ve çatışmayı anlamak için olup bitenlerin arka planına dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

Kendisinden önce çıkan konuşmacıların İsrail hakkında konuştuğunu ancak Filistinliler hakkında tek kelime etmediğine dikkat çeken Zizek, Almanya’nın konuya ilişkin ‘analiz yasağı’ getirdiğini söyledi.

Şibli’yle ilgili kararı da ‘skandal’ olarak niteleyen Zizek’in sözü kesildi. Aralarında Hessen eyaletinin antisemitizmden sorumlu yetkilisi Uwe Becker’in de bulunduğu çok sayıda konuk salonu terk etti.

Becker, Zizek’i ‘Hamas’ın suçlarını görecelileştirmek’le suçladı.

Filistinlilerin hakları ve acıları hakkında da konuşulabileceğini, ancak bunun adaletsizlik, kitlesel şiddet ve terörizmle aynı kefeye konulamayacağını söyleyen Becker, “İfade özgürlüğünün bile eşitlenemeyecekleri bir bağlamda olayları göreceleştirdiği, önemsizleştirdiği ve eşitlediği bir sınırı var” dedi.