Zidane, Real Madrid’le ikinci kez yollarını ayırdı

Fransız teknik direkör Zinedine Zidane İspanyol devi Real Madrid’den ikinci kez ayrıldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Futbolculuk kariyerinde 2001-2006’da La Liga takımlarından Real Madrid’de top koşturan Fransız teknik adam bu yıl kupa kazanamadı. Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea’ye elendiler. La Liga’da ise İspanya’nın başkenti Madrid’in diğer takımı Atletico Madrid cumartesi günü şampiyon oldu.

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Kulüp yönetimi takımdaki görevinden istifa eden Zidane’ın kararına saygı duymak zorunda olduklarını açıkladı. Açıklamada, 48 yaşındaki teknik adama tutkusu, profesyonelliği için teşekkür eden kulüp yönetimi, “Zidane, Real Madrid’in simgelerinden biridir. Efsanesi oyuncu ve teknik direktör olarak kulüpte elde ettiklerinden çok daha farklı bir yerdedir” ifadelerini kullandı.

Zidane, Real Madrid’deki ilk teknik direktörlük döneminde -2016-2018- üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı; bir de La Liga şampiyonluğu. Mayıs 2018’de Real Madrid’deki ilk Zidane dönemi kapanmıştı. 10 ay sonra kulübe geri dönen Zidane, geçen sezon La Liga’da şampiyonluk yaşamıştı.

Zidane, Şampiyonlar Ligi’ni üç kez kazanan tek teknik direktör.