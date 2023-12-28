Zeynep Oral: Laik eğitime darbe yılı

Türkiye’de ise benim için 2023 yılı, 6 Şubat depremiyle doğanın değil insanın neden olduğu yıkımla; o korkunç hırs, bencillik, beceriksizlik, kifayetsizlik, açgözlülükle başladı. Kin, nefret, intikam, ayrımcılık bilendi. Sonra karşıdevrim çabalarının ve adaletsizliğin, hak hukuk tanımazlığın yükseliş yılı oldu!

Karşıdevrim doludizgin her alanda ilerlerken ülke coğrafyasında özellikle laik eğitime üst üste darbeler vurma yılı oldu.

ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) diyerek imamlar, vaizler, Kuran kursu hocaları, Diyanet memurları okullara girdiler. Anaokuluna da ilkokullara da…

Her yerde üniversite açıyoruz diye böbürlenirken inşaatı olan ama öğretim üyesi olmayan hilkat garibeleri kurdular. En nitelikli üniversitelerin içlerini boşalttılar ya da liyakati olmayan adamlarıyla doldurdular. Öğrencilerin tartışma, karşı çıkma, protesto etme haklarını ellerinden aldılar.

Zeynep Oral’ın yazısı