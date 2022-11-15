Zeynep Gürcanlı: Yersiz ve sert çıkışlar ‘denge politikasını’ işlemez hale getirdi

Tüm bu yaşananlar ile yapılan yersiz ve sert çıkışlar, AK Parti hükümetinin Rusya ile ABD arasında izlemeye çalıştığı “denge politikasını” işlemez hale getirdiğini gösteriyor. Ankara, bir yandan “Rusya en büyük tehdit” yazan NATO belgelerine imza atıp; Diğer yandan Putin’le savunma sanayi pazarlığına oturma konforunu da;

Suriye’de Fırat’ın doğusunda ABD’yi eleştirip, batısında Washington’la aynı düzlemde politika yürütme, bunu yaparken Moskova’yı İdlib’den uzak tutabilmek şansını da;

Mısır’da Sisi’nin normalleştirmeyi bitirmesi, İsrail’de de Netenyahu’nun Başbakanlığı kazanması ile Ortadoğu’da yeniden “lider ülke” imajı ihtimalini de kaybetmekte.

Dış politikada kimin “müttefik”, kimin “rakip” olduğunu belirsizleştirip, bununla “denge kurmak” artık Ak Parti hükümeti için giderek imkansız hale geliyor.

Üstelik seçimler de yaklaşıyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı