Zeynep Gürcanlı: Ukrayna olağanüstü zirvesinde Türkiye neden yoktu?

Tam da burada, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşındaki kritik rolüne değinmek gerekiyor. Ankara, başından beri iki taraf arasında gerek ateşkes için, gerekse tahıl koridoru ya da esir değişimi gibi insani meselelerde arabulucuk/kolaylaştırıcılık rolü oynuyor.

Ancak bu kritik role rağmen, Polonya olayı nedeniyle Bali’deki dünya liderlerinin yaptıkları olağanüstü toplantıya Türkiye’nin davet edilmemesi düşündürücü.

Bali olağanüstü toplantısında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Hollanda ve Japonya liderleri ile, Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri hazır bulundu. Toplantının yapıldığı sırada Bali’de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o masadaki yokluğu ise pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi elbette. Erdoğan’ın o masada bulunmamasını, halihazırda AK Parti hükümetinin tüm dünyaya dış politika ve güvenlik konusunda verdiği dağınık görüntüye bağlamak mümkün.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı