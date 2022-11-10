Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin dışarıdaki sıkışmışlığı aşılabilmiş değil

Çavuşoğlu’nun Meclis’te en çok sıkıştırıldığı konulardan biri de Türk vatandaşlarının vize sorunu oldu. “Bu hepimizin sorunu” diyen Çavuşoğlu, “Vizeyi geciktiren ülkelerin hangisine açıkça eleştiri yaptınız? Kaç defa baskı yaptınız, kaç defa bize destek verdiniz? Niye destek vermiyorsunuz?” diyerek, vize krizinde sorumluluğa muhalefeti de dahil etmeyi denedi.

Yine bütçe görüşmelerinde dikkat çeken bir başka çıkış ise, HDP’li Hişyar Özsoy’dan geldi. İsveç’in NATO üyeliği karşılığında, bu ülkedeki terör örgütü üyelerinin iadesinin istenmesini gündeme getiren Özsoy’un, iade listesinde bulunanlardan birinin de “ölmüş dayısı” olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Tüm bu tartışmalardan çıkan sonuç şu;

Atılan normalleşme adımlarına rağmen Türkiye’nin dışarıdaki sıkışmışlığı aşılabilmiş değil.

Çare ise, bugün ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla andığımız Atatürk’ün çizdiği dış politika parametrelerine dönmek; Böylesine büyük bir askeri/siyasetçiyi/devrimciyi/devlet adamını özlememek mümkün mü?…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı