Zeynep Gürcanlı: Silahlanma yarışı

ABD sadece bu hafta Ukrayna’ya gönderilecek 2,5 milyar dolarlık yeni bir silah yardım paketi açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya savaşın başından bu yana toplam silah yardım bedeli ise 27,5 milyar dolara ulaştı.

İşgalin başında “yenilmez” görünen Rus güçlerine karşı direnen Ukrayna yönetimi, karşı atağa geçip Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri almak için tüm dünyadan tank arayışına girmiş durumda. Nitekim, geçen hafta Almanya’daki Rammstein askeri üssünde gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısındaki ana gündem maddelerinden biri de bu oldu.

NATO ülkeleri bakanlarının toplantı için İttifak’ın karargahının olduğu Brüksel yerine, Almanya’daki bir askeri üssü seçmiş olmaları bile aslında başlı başına mesaj. Toplantıda da ev sahibi Almanya’ya yönelik “Ukrayna’ya Alman üretimi Leopard tanklarının gönderilmesine izin ver” baskısı öne çıktı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı