Zeynep Gürcanlı: Mutabakat metninin satır araları

Metinde en “görünmeyen” unsurlardan biri, 6 siyasi partinin Terörle Mücadele Kanunu’nda toptan bir değişiklik yapacakları vaadi mesela;

Dış politika bölümünde yer alan “AB ülkelerine vize serbestisi sağlanması sürecini öncelikli olarak ele alınacak ve sonuçlandıracağız” maddesi, aslında doğrudan Terörle Mücadele Kanunu’yla ilgili; Vize serbestliği için AB’nin Türkiye’nin önüne koyduğu şartlardan biri de Terörle Mücadele Kanunu’nu AB standardına getirecek şekilde değiştirmek. “Vize muafiyetini sağlayacağız” denildiğinde, aslında kanundaki terör tanımının, dolayısıyla tüm Kanun’un elden geçirileceğinin de vaadinde bulunmuş oluyor Millet İttifakı.

Yine Mutabakat Metni’nde yer alan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulayacağız” vaadi de, Türkiye’deki pek çok meseleyi kapsayan unsurlar içeriyor.

Metnin dış politika ve savunma bölümünde de, AK Parti’nin çok eleştirilen uygulamalarına son verileceğine ilişkin vaatler dikkat çekiyor. Bunların kimi açık açık yazılmış, kimisi ise metin dikkatli okunduğunda satır aralarında ortaya çıkıyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı