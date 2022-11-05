Zeynep Gürcanlı: Erdoğan’ın Biden’la görüşme salvosu mu?

Ankara’daki diplomatik kulislerde, Erdoğan’ın KKTC ile birlikte yürüttüğü bu çıkışın, uzun zamandır istenen ancak bir türlü gerçekleşmeyen ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmek için yeni bir “salvo” olabileceği yorumları da var.

Erdoğan’ın, hem Kıbrıs ve Ege çıkışları yaparak hem de Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasında oynadığı yapıcı ve kilit rolü kullanarak, Biden’la kasım ayında bir görüşme imkanı yaratmaya çalıştığı konuşuluyor.

Nitekim, Erdoğan’ın TBMM’de bu haftaki AK Parti grup toplantısı çıkışında gazetecilerin, Rusya ile olan tahıl anlaşmasını “nasıl kurtardığına” ilişkin soruyu “Onu bana bırakın. Önce ABD Başkanı Biden’a sonra size anlatacağım” diye yanıtlaması, gözlerin yeniden Erdoğan-Biden görüşme olasılığına dönmesine neden oldu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı