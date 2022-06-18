Zeynep Gürcanlı: Belli ki yakın dönemde İran’a yönelik baskı artacak

ABD yönetimi kararlı; Ortadoğu’da küskünler barıştırılacak, çatışmalar bitirilecek. Trump döneminde İsrail’in Arap ülkeleri ile imzaladığı Abraham anlaşmaları ilk adımdı. Bu sürece Suudi Arabistan dahil olmamıştı. Şimdi ABD Başkanı Joe Biden’ın Temmuz’da yapacağı bölge turunda, Suudi Arabistan’ın da ikna edilmesi planlanıyor. Biden bunun için Suudi Arabistan’a gitmeye bile razı oldu. Oysa aynı Biden, bizzat verdiği talimat ile Kaşıkçı cinayetiyle Suudi Kraliyet ailesini ilişkilendiren CIA raporunun kamuoyuna açıklanmasını sağlamıştı. Suudi Arabistan’ın da İsrail’le barıştırılmasıyla bölgede geriye ABD açısından “sorun” olarak İran tek başına kalacak. Belli ki yakın dönemde de İran’a yönelik baskı artacak.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı