Zeynep Gürcanlı: Ankara ve Atina’dan hamasi çıkışlar

Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun; Seçim yaklaştıkça siyasetçilerin hamasi nutukları ateşlenir, katmerlenir.

Türk-Yunan ilişkilerinde de bugünlerde bu yaşanıyor.

Yunan politikacılar, seçime artık aylar kala halkı en kolay etkileyecekleri yerden, Türkiye politikası üzerinden hareketlendirmeye çalışıyorlar. Atina’nın gündeminde bu kez Girit’in güney ve batısında karasularının 12 mile çıkarılması teranesi var.

Yunan politikacılar işte bu muğlaklık üzerinden yürüyorlar tezlerinde. AK Parti hükümet yetkililerinden ise bu muğlaklığı ortadan kaldırıp, net bir açıklama yapmış değiller. Seçim öncesi, karşılıklı hamasi çıkışlardan öteye geçmiyor Ankara ve Atina’dan gerilim henüz. Ancak ya Atina, arkasına ABD’yi de alıp, adım atmaya kalkarsa? Nitekim, Yunan hükümetinin Girit’in güney ve batısındaki petrol arama haklarını Amerikan Exxon-Mobil şirketine verdiği de unutulmamalı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı