Zeynep Aktaş: 2024 bankacılık sektörü için güçlü yükselişlerin yılı oldu

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

2024 yılı, bankacılık sektörü için güçlü yükselişlerin yaşandığı bir yıl oldu. BIST Banka Endeksi yüzde 69,76 yükseldi. Garanti Bankası, %138,87’lik yılbaşından bu yana değişim oranı ile sektörde en güçlü performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bankanın PD/DD oranı 1,85 seviyesinde bulunuyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ise %89,92’lik artışla getiride ikinci sırada yer aldı. 2025 yılında kurumların bankalar için ortalama getiri beklentisi %24 seviyesinde bulunuyor.

Akbank ve Vakıflar Bankası, sırasıyla %85,87 ve %84,27’lik yılbaşına göre artış oranlarıyla güçlü bir yükseliş sergiledi. Enflasyonun iki katı prim yapan bankalar yıl boyu takip edildi. Akbank’ın fiyat/ kazanç oranı 7,02 ile sektördeki en yüksek oranlar içerisinde yer alıyor. Vakıflar Bankası’nın PD/DD oranı 1,17 ile daha muhafazakar bir seviyede kaldı.

Zeynep Aktaş’ın yazısı