Zelenski, ‘Dugin’ suikastine ilişkin suçlamaları reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugin’in Moskova’da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna’nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddederek “Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil” dedi.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugin, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos’ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), Dugin’in bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugin’in öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.

Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

FSB, Dugina’nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, “Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugin’i öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil”dedi.