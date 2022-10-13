Zelenski: Ukrayna’nın 55 milyar dolara ihtiyacı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

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Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna’ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.

Zelenski, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya’nın saldırılarının Ukrayna’nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.

Ukrayna’ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenski, “Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya’nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz” dedi.

Zelenski, Ukrayna’nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

‘Finansman ihtiyacı 2023’te ayda 3-4 milyar dolar civarında olacak’

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın 2023’te büyük finansman ihtiyacının olmaya devam edeceğini söyledi.

Savaş sürdüğü müddetçe dış finansman ihtiyacının büyük olmaya devam edeceğini vurgulayan Georgieva, Ukrayna’nın finansman ihtiyacının 2023’te ayda 3-4 milyar dolar civarında olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Georgieva, 2022’de Ukrayna için 35 milyar dolarlık hibe ve kredi finansmanının taahhüt edildiğini aktardı.