Zelenski: Ukrayna’da herhangi bir ‘kirli bomba’ üretilmediğine dair açık kanıtlarımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin ülkesinde üç tesiste yaptığı inceleme çalışmalarında nükleer faaliyet veya malzemeye ilişkin bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüşmelerinde de dile getirmişti.

Zelenski Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya’nın kirli bomba iddiaları üzerine UAEA uzmanlarının Ukrayna’nın üç tesiste yaptıkları incelemelerin neticesinde bir nükleer faaliyete rastlanmadığını belirterek “UAEA’yı kontrol etmeye davet ettik. Onlara ilgili tesislerde serbest hareket edebilme özgürlüğü verdik. Ukrayna’da hiç kimsenin, herhangi bir kirli bomba üretmediği veya üretmeyeceğine dair açık ve reddedilemez kanıtlarımız var” dedi.

Aslında Moskova yönetiminin ‘kirli oyun’ peşinde olduğunu savunan Zelenski, Rusya Federasyonu’nu Ukrayna’ya yönelik ‘terör’ saldırıları düzenlemekle suçladı.

Rus güçlerinin son dönemlerde Ukrayna’nın enerji altyapılarına yoğun saldırıları düzenlediğini hatırlatan Zelenski, söz konusu altyapıların hasar aldığı için ülke genelinde 4,5 milyon aboneye şimdiye kadar elektrik hizmetinin verilemediğine dikkati çekerek “Rus enerji terörüne dayanmak ve böyle bir testten geçmek şimdilik ana görevlerden biri olan ulusal bir görevimizdir” değerlendirmesinde bulundu.