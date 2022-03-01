Zelenski: Rusya savaş suçu işledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harkov kentini bombalayarak onlarca sivili öldüren Rusya’nın savaş suçu işlediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Zelenski, dün Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’a yönelik saldırılarda bilinçli olarak sivillerin hedef alındığına dair görgü tanıkları bulunduğunu vurgularken, sivil toplum örgütleri de Rusya’nın işgal sırasında savaş suçu işlediğini duyurdu.

Zelenski, Batı ülkelerini Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturmaya çağırdı. ABD yönetimi, Rusya’yla direkt karşı karşıya gelme kaygısıyla şimdilik böyle bir adıma yanaşmıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) soruşturma açmayı planladıklarını duyurdu. UCM Başsavcısı Kerim Han, ‘Ukrayna’da savaş veya insanlık suçu işlendiğine inanmamız için makul dayanaklar olduğunun’ altını çizdi.

Çalışmaya başlaması için UCM yargıçlarının onayına ihtiyacı olan Han, şimdilik ekibinden sivillere yönelik saldırılar ve benzeri ihlaller konusunda delil toplamalarını istedi. Başsavcı, soruşturmada işgal sırasında işlendiği düşünülen savaş suçlarının ve Rusya’nın 2014’ten beri işlediği suçların araştırılacağını söyledi.

Rusya da Ukrayna da UCM üyesi değil ancak Kiev mahkemenin kararlarını tanıyacağını açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü de Harkov’a yönelik saldırı sırasında savaş suçu işlendiğine dair yetkilileri soruşturma açmaya çağırdı.

Sosyal medyada paylaşılan, Harkov’da çekilen videoları yorumlayan savunma uzmanları, kalabalık yerleşim alanlarına yönelik misket bombası saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson da Rusya’yı, masum sivillerin hedef alındığı barbarca hava saldırıları düzenlemekle suçladı ve Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yollanması gerektiğini ifade etti.

Rusya ise meskun bölgeleri hedef almadığını açıkladı.