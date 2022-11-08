Zelenski: Rusya dün Ukrayna’da 50’den fazla yerleşim yerini bombaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin dün Ukrayna’da 50’den fazla yerleşim yerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus kuvvetlerinin dün de ülkesinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirterek, “İşgalciler ülkemizde 50’den fazla yerleşim yerini vurdu” dedi..

Rusya’nın saldırılarına gittikçe daha etkili bir şekilde karşılık verdiklerini belirten Ukrayna lideri, “Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek yeni sistemler de aldık. Ukrayna hava sahası elbette yüzde yüz korunmuyor ama yavaş yavaş hedefimize doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

Ülkesindeki cephelerin güney ve doğu taraflarında sürdürdükleri karşı saldırı operasyonu kapsamında ilerlemeye devam ettiklerini, en yoğun çatışmaların Donetsk’te yaşandığını kaydeden Zelenski, Rus güçlerin Donetsk cephesinde büyük kayıplar verdiğini iddia etti.

Ukrayna’ya karşı savaşan Rus askerlerine seslenen Zelenski, onları Ukrayna ordusuna teslim olarak hayatlarını kurtarmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna’da stratejik öneme sahip ‘Motor Sich’, ‘KrAZ’ gibi firmalarının devletin kontrolüne geçmesine karar verdiklerini kaydeden Zelenski, söz konusu firmaların altyapılarının ordunun teknik ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getirdi.

Zelenski, Mısır’da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı’nın (COP27) devam ettiğini hatırlatarak, iklime ‘önem’ veren tüm tarafları Ukrayna’da savaş başlatan Rusya’ya tepki vermeye davet etti.