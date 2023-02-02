Zelenski: Rus saldırılarında artış var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde devam eden savaş kapsamında Ukrayna’nın doğusunda Rus ordusunun saldırılarının arttığını belirtti.
Zelenski Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Rusya’nın yaklaşık bir yıl önce ülkesine karşı savaş başlattığını kaydeden Zelenski, Ukrayna ordusunun ülkeyi korumaya devam ettiğini bildirdi.
Ülkesinin doğusundaki cephe hattında Rus kuvvetlerinin hareketliliğinin yoğunlaştığını aktaran Zelenski, “Ülkemizin doğusundaki cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi. Durum daha da zorlaşıyor” dedi.
Zelenski, Ukrayna halkını birlik içinde olarak devletin çıkarlarını korumaya davet etti.
Geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa’dan tank yardımı almayı başaran Zelenski, ‘artan Rus saldırılarına karşı’ tanklara ihtiyaçları olduğunu söylemişti.