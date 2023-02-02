Zelenski: Rus saldırılarında artış var

Gerek dünya gerekse Türkiye’de cinsel yolla bulaşan hastalıklarda artış var. Dünyada her gün bir milyondan fazla insana cinsel yolla virüs, bakteri veya parazit bulaşıyor. Türkiye’de cinsel sağlıkla ilgili doğru ve güvenilir bilgilere erişiminin kısıtlı, kondom gibi önleyici yöntemlerinse pahalı olması bulaşma riskini artırıyor.