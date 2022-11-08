Zelenski, Netanyahu’yu Kiev’e davet etti: Silah yardımı gelebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsrail’de seçimlerden galip çıkan Binyamin Netanyahu’yu Kiev’e davet etti. İddiaya göre, Zelenski, Netanyahu’dan silah talep etti.

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Netanyahu’nun ofisinin açıklamasına göre, Zelenski’yle Netanyahu arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Seçimlerdeki başarısından dolayı kendisini kutlayan Zelenski’ye teşekkür eden Netanyahu, görüşmede seçim kampanyasında söz verdiği gibi, göreve geldikten sonra Ukrayna sorunu hakkında ciddi düşüneceğini tekrar etti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zelenski, Netanyahu’ya Ukrayna’yla İsrail’in, iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına karşı uyumlu düzeyde bir ilişkisi olmasını temenni ettiğini aktardı.

İsrail gazetesi Yediot Aharanot, adını açıklamayan Ukraynalı yetkililerden edindiği bilgiye göre, Zelenski’nin Netanyahu’dan ülkesinin İsrail silahları istediğini ve kendisini Kiev’e davet ettiğini aktardı.

Binyamin Netanyahu, seçim kampanyasında, seçilmesi durumunda Ukrayna’ya İsrail’den silah desteği vermeyi düşüneceğini dile getirmişti.