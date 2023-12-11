Zelenski azalan desteği canlandırmak için ABD yolcusu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Batı’nın azalan desteğini yeniden canlandırmak için bu hafta ABD’ye gidiyor.

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Ukrayna’daki savaş, Hamas-İsrail savaşı nedeniyle haftalardır gündemin gerisine düşmüştü. Rusya’yla savaşında Batı’nın mali yardımına bel bağlayan Kiev, son zamanlarda istediği desteği bulamıyor.

Zelenski’nin yarınki ABD ziyareti, bu desteği yeniden canlandırmayı hedefliyor. VOA Türkçe’nin haberine göre Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler, Meksika sınırındaki göçü kontrol için daha sert önlemler alınması talepleri karşılanmadığı için Ukrayna’ya 60 milyar dolarlık acil yardım tasarısını geçen hafta engellemişti.

Cumhuriyetçi üyeler genel olarak Ukrayna’ya yardımdan yana olsa da, bazıları bu konuyu ABD’nin güney sınırına ilişkin artan kaygıları gidermenin bir yolu olarak kullanmaya çalışıyor.

Biden 6 Aralık’ta, yardım tasarısının kabul edilmesi için sınır konusunda önemli tavizler vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da bu ay başındaki bir açıklamada, daha fazla ABD yardımı sağlanamamasının savaşın kaybedilmesi anlamına geleceğini söylemişti.