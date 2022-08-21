Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Nwakaeme’yi çok arıyor

Trabzonspor; skor üretip, problem çözen Nwakaeme’yi çok arıyor.

Visca’nın ve Hamsik’in yokluğu da çok hissediliyor. Vitor Hugo ile Haji Wright arasındaki düellodan ilk yarının sonlarına doğru bir penaltı çıktı. Hakem Volkan Bayarslan, Hugo’nun hareketini ‘kontrolsüz giriş’ olarak değerlendirip penaltıyı verirken; durum bir anda Antalyaspor lehine 2-0 oldu. Abdullah hoca, daha ilk yarı bitmeden (42’de) iki hamle birden yaparak Doğucan’ın yerine Enis Bardhi’yi, Bakasetas’ın yerine de Abdulkadir Ömür’ü oyuna aldı. Çünkü takım sahada uyuyordu ve bir şok gerekiyordu. Abdullah Avcı da bunu yaptı. Bu hamle ilk yarının uzatma anlarında meyvelerini verdi.

Zeki Uzundurukan’ın yazısı