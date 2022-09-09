Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı buna kafa yormalı

Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor; Abdullah Avcı buna kafa yormalı… İlk yarıda rakibinden fark yiyen takımına müdahale eden Avcı’nın Hamsik, Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı tercihi doğruydu. Yanlış 11’le başlayıp doğru 11 ile maçı bitirdi bordo-mavililer. Vitor Hugo’nun nesi var, neden bu kadar etkisiz ve neden bu kadar hata yapıyor anlamış değilim. Maxi Gomez attığı golde usta işi bir vuruş yaptı. Ama Trabzonspor, yana-geriye oynamaktan, çıkarken top kaptırmaktan Maxi Gomez’i topla buluşturamadı ki… Rakip daha 16. dakikada 10 kişi kalmış. Yenik durumdasın, at Umut Bozok’u da sahaya. Çift forvete dön, ne kaybedersin ki… Cesaretsiz zafer olmaz! Nitekim, Umut Bozok girip çift forvete döndükten sonra oyunu rakip kaleye yıktı Trabzonspor. 2. golde Maxi Gomez-Umut Bozok uyumu müthişti. Ferencvaros çok koşan, hızlı hücumlar yapan, kolay gol atabilen bir takım. Fizik güçleri de üst düzeyde. Ama iki takım arasında büyük kalite farkı var. Sezona çok iyi başlayan Bakasetas dün de takımın en iyisiydi. Yüreği ile oynadı. Ama kaleye daha yakın oynasa, hem daha fazla şut atar, hem de skor üretir. O yüzden Bakasetas’ın rakip kaleye daha yakın oynaması lazım. HHH Trabzonspor’un geçen sezona göre kadro kalitesi daha da arttı. Ama oyun olarak geçen sezonun çok gerisinde. Kimilerine göre bu durum, tez konusu bile olur.

Zeki Uzundurukan’ın yazısı