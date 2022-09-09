Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı buna kafa yormalı

Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor; Abdullah Avcı buna kafa yormalı… İlk yarıda rakibinden fark yiyen takımına müdahale eden Avcı’nın Hamsik, Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı tercihi doğruydu. Yanlış 11’le başlayıp doğru 11 ile maçı bitirdi bordo-mavililer. Vitor Hugo’nun nesi var, neden bu kadar etkisiz ve neden bu kadar hata yapıyor anlamış değilim. Maxi Gomez attığı golde usta işi bir vuruş yaptı. Ama Trabzonspor, yana-geriye oynamaktan, çıkarken top kaptırmaktan Maxi Gomez’i topla buluşturamadı ki… Rakip daha 16. dakikada 10 kişi kalmış. Yenik durumdasın, at Umut Bozok’u da sahaya. Çift forvete dön, ne kaybedersin ki… Cesaretsiz zafer olmaz! Nitekim, Umut Bozok girip çift forvete döndükten sonra oyunu rakip kaleye yıktı Trabzonspor. 2. golde Maxi Gomez-Umut Bozok uyumu müthişti. Ferencvaros çok koşan, hızlı hücumlar yapan, kolay gol atabilen bir takım. Fizik güçleri de üst düzeyde. Ama iki takım arasında büyük kalite farkı var. Sezona çok iyi başlayan Bakasetas dün de takımın en iyisiydi. Yüreği ile oynadı. Ama kaleye daha yakın oynasa, hem daha fazla şut atar, hem de skor üretir. O yüzden Bakasetas’ın rakip kaleye daha yakın oynaması lazım. HHH Trabzonspor’un geçen sezona göre kadro kalitesi daha da arttı. Ama oyun olarak geçen sezonun çok gerisinde. Kimilerine göre bu durum, tez konusu bile olur.
SON HABERLER
Bakanlıktan özel yurt ücretine zam sınırı: Bugün hesaplansa yüzde 117
Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması … Devamı...
Ethereum’da beklenen güncelleme geliyor: Kriptolar dar bandı kırabilecek mi?
Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ether'in temelini oluşturan … Devamı...
285 maden sahası ihaleye çıkacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel … Devamı...
Almanya’da ucuzluk marketinde satılan ‘Türkiye tatili’ kısa sürede tükenmiş
Alman ucuz marketler zinciri Lidl, Side’de Ocak 2023 için 599 avroya … Devamı...
‘Yavaş için imza toplayacak’ iddialarını yalanlayan Akşener: Eylül linci başladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı … Devamı...
Transferin en pahalı futbolcuları Torreira, Yusuf Demir ve Gedson Fernandes
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil … Devamı...
Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre ülke genelinde etkili olan … Devamı...
ABD’de altı ay önce hapisten çıkan saldırgan dört kişiyi öldürdü
ABD'nin Tennessee eyaletinde, cinayete teşebbüs suçundan hüküm giyen ve … Devamı...
ABD’den İranlı şirkete Rusya’ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle yaptırım
ABD yönetimi, İranlı bir şirketi, Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) … Devamı...
Kadınları hedef alan Diyanet İşleri başkan yardımcısının sözleri Meclis’te
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı … Devamı...