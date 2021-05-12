Zeki Gül: Bakanlığın ısrarının ipucu sağlık bakanının bir yıl önceki açıklamasında gizli olabilir

Ancak kısa sürede etkisinin yan etki olasılığına nazaran yüksek olduğunun kanıtlanması sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nce tedavi protokolünden çıkartıldı hem de bir yıl önce. Ancak yakın tarihe kadar bizde ‘evlere servise’ devam edildi. Hasılı olası ciddi yan etkileri de göz önüne alındığında kullanımında ısrar malpraktis yani tıbbın kötüye kullanımına girer. Peki Sağlık Bakanlığı bunu neden yaptı? Oysa TTB nicedir uyarıyordu.

Bakanlığın ısrarının ipucu Sağlık Bakanı’nın bir yıl önce 15 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada gizli olabilir: “Bu ilacı bu kadar yaygın kullanan ikinci bir ülke yok. Dünya bu ilacın peşinde. Biz 1 milyon kutuya yakın ilacı baştan stokladık.” Bu açıklama ve sonrasında kullanımında bu aya gelinceye kadar ısrar bu stokları tüketmek çabası olarak ele alınabilir mi, varın siz düşünün. Üstelik 5 ay önce muhalefet partilerince bu ilacın kullanımına dair verilmiş yanıtsız soru önergeleri vardı.

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Zeki Gül’ün yazısı