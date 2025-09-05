Zambiya'da iki eski bakana hapis: Türkiye'deki temsilciliğe 8 milyon dolar aktarma suçlaması

Zambiya’da yolsuzluk soruşturmasında eski dışişleri ve hazine bakanları hapis cezasına çarptırıldı.

Joseph Malanji. Fotoğraf: AA

Eski Zambiya cumhurbaşkanı Edgar Lungu döneminde 2018-2021’de dışişleri bakanlığı yapan Joseph Malanji seçimlerde partisi Yurtsever Cephe kaybettikten sonra tutuklanmıştı.

Independent’ın haberine göre bakana yolsuzlukla devletin parasıyla kendine mal ve mülk aldığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Satın aldığı iddia edilen mallar arasında iki adet Bell 420 helikopter de vardı.

Fredson Yamba. Fotoğraf: Lusaka Times

Malanji perşembe dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca aynı davada eski hazine bakanı Fredson Yamba’ya da üç yıl hapis verildi.

Yamba gerekçesi olmadığı halde Zambiya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilciliğine 8 milyon dolardan (yaklaşık 330 milyon lira) fazla para aktarılmasını onaylamakla suçlanıyordu.

Bakır zengini Zambiya, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency) geçen yılki yolsuzluk sıralamasında birinci sıradaydı.

Ülkede yolsuzluk o kadar yaygın ki örneğin ABD mayısta Zambiya’ya 50 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar 62 milyon lira) yardımı ‘çalınıyor’ diye kesmişti.