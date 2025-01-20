İbrahim Kahveci: Türkiye yolsuzluk liginde Zambiya, Gambiya, Etiyopya ve hatta Tanzanya'dan bile daha kötü durumda

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En az yolsuzluk olan 1. ülke Danimarka; onu Finlandiya izliyor. Ve sonrasında Yeni Zellanda geliyor.

Türkiye, AK Parti öncesi yolsuzluk liginde 30-40 sıralarında yer alıyordu.

Yolsuzluk liginde 2023 yılında artık 118. Sıradayız.

AK Parti’nin dünya sıralamasında inanılmaz tek bir rekoru var: Yolsuzluk sıralamasındaki yer değişimimiz.

Bu bir AK Parti rekorudur.

Türkiye yolsuzluk liginde Nepal, Mısır, Zambiya, Gambiya, Etiyopya, ve hatta Tanzanya’dan bile daha kötü durumdadır.

Yolsuzluk liginde Gana, Ermenistan, Namibya, Ruanda bile bizden çok daha iyi durumda olan ülkeler.

Yolsuzluk liginde AK Parti bizi kimlerle yarıştırıyor? Filipinler, Angola, Moğolistan, Peru gibi ülkelerle.

Ya bizden daha kötü ülkeler: Nijer, Kenya, Cibuti, Pakistan, Kamerun, Rusya, Uganda…

Ve dünyada yolsuzluk rekoru kıran son 2 ülke: Somali ve Venezuela… Sizce bizim yolsuzluk liginin dibindeki bu iki ülke ile de çok sıkı ilişkide olmamız tesadüf mi?

Şimdi sormak lazım: Acaba yolsuzluk artışında milletin yüzüne bakacak durum oluyor mu? Yani bunca şaibeli Hazine garantili işleri millet sorguladı mı?

İbrahim Kahveci’nin yazısı