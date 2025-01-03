Zambiya’da sarhoş polis, yılbaşı kutlamaları için gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı

Güney Afrika ülkesi Zambiya’da sarhoş bir polis, karakolda gözaltındaki 13 kişiyi yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı.
Zambiya polisi, başkent Lusaka’daki bir polis karakolunda görevli Titus Phiri isimli polis memurunun sarhoşken gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığını duyurdu.
Sarhoş polis şüphelileri, karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak serbest bırakmış.
Phiri gözaltına alınırken serbest bırakılan 13 kişinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Serbest bırakılan kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlamalardan gözaltında tutulduğu bildirildi.