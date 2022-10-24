Kaçırılma süsü vererek ailesinden fidye istedi

Afrika ülkesi Zambiya’da, kaçırılma süsü vererek ailesinden fidye isteyen kadın tutuklandı.

Fotoğraf: Hindustan Times (temsili)

Adı açıklanmayan 19 yaşındaki genç kadın, kiliseye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı; erkek arkadaşına gitti. Eve dönmedi ve amcasını arayarak tanımadığı kişiler tarafından sakinleştirici iğne yapılmak suretiyle kaçırıldığını söyledi.

‘Onu kaçıran kişiler’ amcasına telefonda kadının gizli bir yerde tutulduğu belirterek fidye istedi. İstedikleri 50 bin kvaçanın (58 bin 764 lira) ödenmemesi halinde ona zarar vereceklerini söyledi.

Amca durumu polise bildirdi. Konuyu araştıran polisin genç kadının kaçırılmadığını öğrenmesi uzun sürmedi. Erkek arkadaşının evinde bulup tutukladı.

Sahtekarlık ve dolandırıcılığa teşebbüsle suçlanan kadın, mahkeme süreci sonunda hüküm giydiği takdirde üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

Polis sözcüsü Rae Hamoonga, kısa bir süre içinde ilk duruşmanın görüleceğini söyledi.