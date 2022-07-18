Kaçırılma süsü vererek anne babasından para isteyen kadın tutuklandı

Anne babasından ‘para sızdırmak’ amacıyla Hindistan’da kaçırıldığını iddia eden ABD’li kadın tutuklandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Adı açıklanamayan 27 yaşındaki kadın 3 Mayıs’ta Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye gitti. Washington kentinden ABD’ye gittikten iki ay sonra 7 Temmuz’da parası bitince annesine telefon etti. Görüntülü arama sırasında bir adamın onu kaçırıp taciz ettiğini anlattı. Adamın kendisini para karşılığında serbest bırakacağını söyledi.

Kızı için kaygılanan anne ülkesindeki yetkililerden yardım istedi. ABD Büyükelçiliği kadının şikayetini Hindistan polisine iletince arama çalışması başlatıldı.

Kadının ‘kaçırılma süsü vermek amacıyla’ annesini aradığı telefonun ve ülkedeki ABD vatandaşlarıyla ilgilenen kuruma attığı eposta attığı cihazın IP adreslerinin izi sürülerek 31 yaşındaki Nijeryalı bir adama ulaşıldı.

Tutuklanan adam sorgusunda ABD’li kadının onun evinde kaldığını söyledi. Polis genç kadını ‘kurtarmak’ için o adrese gitti. Ancak kadının zorla alıkonulmadığı, ülkeye gittiğinden beri orada tanıştığı adamın yanında kaldığı ve parası bitince anne- babasından para almak için kaçırıldı süsü verdiği ortaya çıktı.

Genç kadının vizesinin ve pasaportunun süresinin bittiği belirlenen kadın da tutuklandı.

Polis, ikili hakkında Hindistan’da geçerli evrak olmadan kaldıkları ve teşkilatı yanılttıkları gerekçesiyle işlem yapılacağını açıkladı.